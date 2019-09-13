Ярославль, , 10:25 — REGNUM В Ярославле прошло торжественное открытие выставки «12 сражений маршала Толбухина». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Экспозиция будет работать в концертно-зрелищном центре «Миллениум», вход на нее свободный. Выставка приурочена к 75-летию Победы и к 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза, маршала Федора Ивановича Толбухина.

Открытие выставки Yarregion.ru

«Его документы и личные вещи бережно хранит Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В селе Толбухино действует народный музей легендарного полководца. Но эта выставка не просто богата содержательной информацией. Здесь использованы современные средства подачи информации, которые, безусловно, способствуют привлечению внимания посетителей, особенно молодых. На посещение экспозиции записались уже более 5 тысяч человек», — рассказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

На выставке можно увидеть личные вещи маршала, фото‑ и видеоматериалы, карты сражений, включая Крымскую наступательную операцию 1944 года, а также голографическое изображение ордена «Победа», которым Федор Толбухин был награжден в 1945 году.

«Посетители выставки смогут принять участие в фотоакции, которая продлится до 16 октября включительно! Необходимо сделать фото на фоне памятника Федору Ивновичу Толбухину, выложить снимок в социальных сетях с хештегом #МойМаршал. Победители фотоакции войдут в памятный буклет о выставке», — пояснили ИА REGNUM в администрации Ярославского муниципального района.

Экспозиция, посвященная маршалу Федору Толбухину, будет работать до 17 октября.

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