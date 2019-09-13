Москва, , 11:30 — REGNUM Закрыта сделка по инвестициям в онлайн-кинотеатр ivi, в которой приняли участие консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и арабской компанией из ОАЭ Mubadala Investment Company. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора и основателя сервиса Олега Туманова.

Ожидается, что в результате сделки онлайн-кинотеатр ivi сможет как увеличить предложение для пользователей из имеющегося прокатного материала, так и производить свои собственные фильмы и сериалы, так же, как это с успехом делает известный американский стриминговый сервис Netflix.

Онлайн-кинотеатр ivi является самым популярным сервисом в своём сегменте рынка, его выручка за 2018 год составила 3,9 млрд рублей, им пользуются около 563 тысяч человек. Основная аудитория видеосервиса проживает в крупных российских городах.