Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Руководство американского телеканала Sundance TV объявило о премьере второго сезона сериала «Так близко». Сюжет социальной драмы вращается вокруг истории любви Кейт и Майкла. Они — обычные жители обычного города, за исключением того, что оба не способны слышать. Картина повествует о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться героям, а также другим таким же людям.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главные роли в картине исполнили Шошанна Штерн, известная по таким сериалам как «Сверхъестественное», «Обмани меня» и «Иерихон», и Джош Фельдман. Они же стали авторами сценария.

В команду исполнительных продюсеров вошли Вольфганг Хаммер, подаривший миру кинофильм «Семь психопатов», Эндрю Ан, Колетт Бёрсон и Мери Пэт Бентел.