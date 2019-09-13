Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети BBC America объявило о том, что в фентези-сериале «Стража» по мотивам одноименного романа Терри Пратчетта снимется Ричард Дормер, получивший признание благодаря сериалу «Игра престолов». Сюжет картины вращается вокруг крайне малочисленного отряда городской стражи, пытающегося исполнять свои обязанности в разнузданном и абсолютно незаконопослушном обществе, где легализованы воровство и бандитизм.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, к актерскому составу картины также присоединились Адам Хугилл, Джо Итон-Кент, Марама Корлетт, известная зрителям по кинофильмам «Стражи Галактики» и «Малефисента», Лара Росси, сыгравшая в «Робин Гуд: Начало», и Сэм Адевунми.

Работу над сценарием вели Симон Аллен, Джой Уилкинсон, известная по сериалу «Доктор Кто», Кэтрин Тридженна и Эд Химэ. Исполнительными продюсерами стали Хилари Салмон, подарившая миру сериал «Лютер», Ричард Стокс, Роб Уилкинс и Крейг Вивейруш.