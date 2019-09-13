Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Руководство американской компании Vudu объявило о премьере своего первого сериала «Мистер Мама». Сюжет комедии вращается вокруг жизни начинающего бизнесмена, которому придется сидеть дома со своими детьми, когда его супруга получила работу своей мечты. Картина является ремейком одноименного фильма 1983 года.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главные роли исполнили Хейз МакАртур и Андреа Андерс, знакомая зрителю по сериалам «Детство Шелдона» и «Хорошая борьба». Кроме того, в актерский состав вошли Катерина Ласт, Кэри Кристофер и Элизабет Ласт.

Шоураннером картины выступил Майк Кулберт. Над сценарием работали Майк Пеллетьери и Лесли Рат. В команду исполнительных продюсеров вошли Рейчел Деррико, Джулиан Франко, Майкл Шрайбер и Джей Торрес.