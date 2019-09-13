Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Руководство американской компании CBS All Access сообщило о том, что к актерской команде сериала «Противостояние» присоединилась обладательница четырех наиболее престижных премий — «Оскара», «Гремми», «Эмми» и «Тони» — Вупи Голдберг, получившая известность благодаря своим ролям в таких картинах, как «Звездный путь: новое поколение», «Рыцарь Камелота» и «Роковая красотка».

Сюжет постапокалиптичской драмы, основанной на одноименном романе Стивена Кинга, вращается вокруг нескольких людей, переживших пандемию смертельного вируса, которых возглавляет 108-летняя Матерь Абагейл. Героям придется столкнуться со своими худшими кошмарами для того, чтобы сохранить свои жизни.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», в актерский состав картины вошли также Джован Адепо, известный зрителям по сериалу «Джек Райан», Оуэн Тиг, сыгравший в научно-фантастической антологии «Черное зеркало», Бред Уильям Хэнке, получивший признание благодаря сериалу «Оранжевый — хит сезона», а также Дэниэл Санжата.

Шоураннером и режиссером картины выступил Джош Бун. В команду исполнительных продюсеров вошли Рой Ли, Джимми Миллер и Ричард Рубинштейн.