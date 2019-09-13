Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Руководство американского кабельного телеканала FX сообщило о начале трансляции второго сезона сериала «Решала». Сюжет криминальной драмы вращается вокруг жизни наемного убийцы, который параллельно со своей нелегкой и опасной профессией пытается вести нормальный быт и выполнять обязанности хорошего отца.

По сообщению американской новостной службы «Инди Вайр», главную роль в сериале исполнил Скотт Райан, известный зрителю по кинофильму «Я убийца». Кроме того, в актерский состав вошли Дэймон Херриман, сыгравший в кинокартине «Однажды в Голливуде», Джастин Росниак и Брук Стачуэлл.

Режиссером сериала выступил Нэш Эдгертон, получивший известной благодаря таким своим работам как «Опасный бизнес» и «Квадрат». Исполнительными продюсерами стали Мишель Беннет, Джессика Брентналл и Джейсон Берроуз.