Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети Fox Broadcasting Company сообщило о том, что к актерскому составу сериала «9−1-1: Одинокая звезда», который является спиноффом сериала «9−1-1», присоединилась Лив Тайлер, получившая признание за свою роль в кинофильмах серии «Властелин Колец». Сюжет телевизионной драмы вращается вокруг работника пожарной службы, который переезжает вместе со своим сыном в штат Техас, где продолжит помогать нуждающимся и спасать жизни.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главную роль в сериале исполнил Роб Лоу, известный зрителям по таким картинам как «Орвилл», «Ты, я и конец света», «Интервью» и «Изобретение лжи».

В качестве исполнительных продюсеров выступили Райан Мерфи, подаривший миру такие сериалы как «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений», Брэд Фэлчак и Тим Майнир.