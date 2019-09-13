Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Американский потоковый сервис Netflix запустил трансляцию сериала «Остров». Картина относится к категории Netflix Original. Сюжет фантастического триллера разворачивается вокруг десяти людей, проснувшихся на загадочном острове со стертой памятью. Незнакомцам придется выживать и работать сообща, преодолевая свои худшие качества.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, в актерский состав вошли Кейт Босуорт, известная широкой аудитории по кинофильму «Возвращение Супермена», Алекс Петтифер, получивший признание благодаря своим ролям в кинокартинах «Страшно красив», «Дворецкий» и «Элвис и Никсон», Натали Мартинез, знакомая зрителям по сериалу «Переправа», Кота Эберхардт, сыгравшая в фильме «Люди Икс: Темный феникс», а также Кайл Шмид и Мишель Вентимилла.

В качестве автора сценария и режиссера выступил Нил Лабут. Исполнительными продюсерами стали обладатели премии «Эмми» Чед Окс и Майк Фрислев.