Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Американская писательница и художница Джессика Лав стала обладательницей одной из самых престижных наград в области книжной иллюстрации — премии Клауса Фюгге. Об этом сообщает The Guardian.

Книга, за которую Лав получила главный приз носит название «Русалка Джулиан» и рассказывает историю мальчика-русалки, который вместе со своей бабушкой мечтает принять участие в Параде Русалок. Сюжет содержит много аллюзий на жизнь американского ЛГБТ-сообщества. Сама же Джессика Лав отмечает, что во время работы над книгой она вдохновлялась своим другом трансгендером.

Премия Клауса Фюгге ежегодно вручается автору самого захватывающего и многообещающего дебюта в области книжной иллюстрации. Победитель премии получает денежный приз в размере 5000 фунтов. В данный момент Лав работает над новой книгой, продолжением истории о Джулиане.