Вашингтон, , 12:09 — REGNUM В одном из банковских хранилищ Нью-Йорка был обнаружен дневник польской девочки Рении Шпигель, содержащий откровенные свидетельства об ужасах Холокоста. Об этом сообщает The Guardian.

Девочка из польской семьи Рения Шпигель начала вести свой дневник 31 января 1939 года, в период оккупации Польши войсками Третьего рейха. Рения вела его с 14 до 17 лет, за эти годы общий размер дневника достиг 700 страниц. На страницах дневника Рения в подробностях рассказывает о том, как впервые надела белую повязку с голубой звездой — знак принадлежности к иудеям; о массовых убийствах в гетто; об ужасах преследования сбежавших из гетто евреев.

Сохранение дневника стало большой удачей. После гибели Рении Шпигель тетрадки с дневниковыми записями находились в руках у ее возлюбленного Зигмунта Шварцера, который в 1950 году передал их родственникам Рении в Нью-Йорк. Наконец, по прошествии почти 70 лет содержание дневника стало доступно широкой общественности.