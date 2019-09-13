Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM В Екатеринбурге работы по благоустройству парка Зелёная роща приостановлены на неопределённое время. Это связано с тем, что во время земляных работ на территории был обнаружен насыпной слой.

Как сообщили изданию «Уралинформбюро» в администрации Екатеринбурга, сейчас на месте работают археологи, так как возможно, что данный слой является захоронением. Более того, в мэрии уточнили, что учёные не ограничены во времени и потому срок возобновления работ по реконструкции парка неизвестен.

Напомним, что на территории парка Зеленая роща и ранее находили старинные могилы. Так осенью 2028 года были обнаружены захоронения XVIII и XIX вв.