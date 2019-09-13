Москва, , 11:25 — REGNUM Ежегодный фестиваль кино TANFF проходит в Москве на 5 площадках. На фестивале покажут новые фильмы об искусстве победителей и участников Каннского кинофестиваля, Берлинского международного кинофестиваля, Sundance, TriBeCa, ММКФ и других. Фестиваль основан в 2017 году Инной Баженовой, издателем международной сети The Art Newspaper. Об этом сообщает портал TANRFF.

В течение недели на площадках кинотеатров: «Пионер», «Гараж», а также в Государственной Третьяковской галерее, Центре документального кино» и МАММ будут проходить ежедневные кинопоказы, встречи с режиссерами и продюсерами, обсуждения фильмов со знаменитыми кино‑ и арт-критиками.

Гостям предлагаются фильмы: «Питер Линдберг. Женские истории», «Жестокие сказки Паолы Регу», «Неудержимый Шон Скалли и искусство всего», Бунюэль в лабиринте черепах», «Это не Берлин», «Архитектура бесконечности», «Эмодзи. Язык картинок» и анимационные короткометражки студентов ВГИКа «Сначала кино.»

Фестиваль продлится до 15 сентября. Билеты можно приобрести на сайте TANRFF.