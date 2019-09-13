Тбилиси, , 07:19 — REGNUM Президент парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун подтвердила поддержку «территориальной целостности» Грузии, передает 12 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Мадлен Мун встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, который заявил, что визит делегации парламентской ассамблеи североатлантического альянса является признаком поддержки Грузии со стороны НАТО.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также достижения грузинской стороны на пути интеграции в ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции института Маккейна в Тбилиси, заявил, что Грузии необходимо решить, готова ли она вступить в североатлантический альянс без Абхазии и Южной Осетии.