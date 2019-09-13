Москва, 13 сентября 2019, 06:39 — REGNUM Фотовыставка «Омская область — настоящее Сибири» открылась 12 сентября в Москве в парке «Красная Пресня». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.
Выставка работает в рамках Дней Омской области в Москве. В парке разместили 30 стендов с фотополотнами, на которых изображены самые узнаваемые места и уникальные природные объекты региона. Это музей им. М. А. Врубеля, Любинский проспект, парк «Птичья гавань» и так далее.
Омский губернатор Александр Бурков рассчитывает, что Дни региона в Москве «дадут дополнительный приток туристов».
В правительстве Омской области также подчеркнули, что эта фотовыставка дала старт федеральному проекту Минкультуры РФ. Теперь в парке «Красная Пресня» будут каждый месяц демонстрироваться красоты российских регионов. Омская выставка будет работать четыре недели.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Москве 12−13 сентября проходят Дни Омской области. А в 2016 году в Омской области прошли Дни Москвы.
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