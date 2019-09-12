Дувр, Великобритания, , 22:24 — REGNUM Комментарий в соцсети оставил уличный художник Бэнкси по поводу уничтожения граффити его авторства, посвящённого Brexit, в Дувре. Запись 12 сентября была опубликована в аккаунте Бэнкси в Instagram.

Бэнкси распространил новую версию уничтоженного граффити. На рисунке рабочий стоит на лестнице и откалывает звезду Евросоюза. Но в этот раз не с флага ЕС, а с пустой стены. Скомканный флаг ЕС при этом валяется на земле.

Рисунок снабжён комментарием художника о его планах в день Brexit заменить предыдущую работу в Дувре на новую версию. Но белый флаг, по мнению художника, доносит эту же мысль не хуже.

Напомним, работа Бэнкси, символизирующая предстоящий выход Великобритании из ЕС, была нарисована в мае 2017 года и являлась местной достопримечательностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что работа Бэнкси о Brexit была уничтожена в конце августа текущего года. Кому принадлежала инициатива по закрашиванию граффити, осталось неизвестным.

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