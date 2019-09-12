Варшава, , 20:42 — REGNUM Карточная игра «Гвинт» из популярной игры «Ведьмак» компании CD Projekt Red появится в App Store 29 октября 2019 года. Об этом сегодня, 12 сентября сообщил портал Polygon.

https://twitter.com/Polygon/status/1172174290831237120

Игру можно будет скачать бесплатно. Стоит отметить, что геймеры смогут перенести в версию «Гвинта» для iOS весь игровой прогресс (включая коллекцию карт) с версии для ПК. Поклонники вселенной «Ведьмака» могут уже сейчас сделать в App Store предзаказ игры.

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О том, что «Гвинт» будет превращен в самостоятельную игру, CD Projekt Red объявили на выставке E3, которая прошла в 2016 году. Релиз игры для ПК (Windows), PlayStation 4 и Xbox One состоялся 23 октября 2018 года. Кроме того, «Гвинт» лег в основу видеоигры «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».

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