Редмонд, США, , 20:23 — REGNUM Hobby World начала принимать предзаказы на настольную ролевую игру Pathfinder 2E. Она открыла кампанию по сбору средств 12 сентября на краудфандинговой платформе CrowdRepublic.

На момент написания этой новости Hobby World удалось собрать более 661 тыс. рублей притом, что «сверхцелью №1» компания поставила результат в 700 тыс. рублей. Если издателю удастся собрать такую сумму, она переведет одно из небольших приключений для второй редакции игры (ожидается, что это будет история We be Heroes про гоблинов).

Hobby World также сообщает, что перевод основной книги правил (Core Rulebook) объемом более, чем в 600 страниц будет завершен к ноябрю 2020 года. Стоимость в случае предзаказа составляет 2990 рублей, впоследствии игру можно будет приобрести за 3175 рублей, а рекомендованная розничная цена составит 3990 рублей.

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Напомним, глобальный релиз второго издания Pathfinder 2E состоялся 1 августа 2019 года. Эксперты отмечают, что игра отличается сложностью набора правил и улучшенной тактической системой боя.

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