13 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Евгений Рыбкин, Дарья Драй, , 10:30 — REGNUM Как много известных за пределами своей страны участников Евровидения вы знаете? Вероятно, не так много. Однако это трио смогло завоевать международную славу благодаря своему таланту, обаянию и молодой амбициозности.

Итальянская группа Il Volo образовалась в 2009 году, когда три подростка выступили на конкурсе талантов. Юноши продемонстрировали не по годам сильные голоса и почти сразу привлекли внимание своих именитых соотечественников. В талантливой молодёжи разглядели потенциал таких мэтров, как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти. Так и появился современный вариант «трех теноров». Правда с поправкой — два тенора и один баритон.

За свою карьеру коллектив выпустил семь студийных альбомов, отмеченных золотыми сертификатами в Европе, группа номинировалась на Латинскую премию Grammy в категориях «Лучший новый артист» и «Лучший поп-альбом», а также представила родную Италию на Евровидение — 2015 года. Группа заняла на конкурсе 3-е место, набрав 292 балла. 11 сентября трио приехало в Петербург, где выступило на сцене «Ледового дворца».

Выступление итальянского оперного поп-трио Il Volo Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление итальянского оперного поп-трио Il Volo (слева). Выступление итальянского оперного поп-трио Il Volo (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Концерт оперного поп-трио Il Volo в Ледовом дворце Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление итальянского оперного поп-трио Il Volo Дарья Драй © ИА REGNUM

Северная столица встретила артистов креативом. За несколько дней до концерта на Итальянской улице появился дорожный знак: на одной из его сторон подсчитано расстояние из этой точки до Италии (2699 километров. — Прим. ред.), а на другой — анонс концерта мероприятия.

Также специально для концерта Il Volo арену ХК СКА перестроили в маленький театр. Почти 2/3 помещения отрезали от зрителей черным покрывалом, а оставшуюся часть оборудовали сидячими местами, на которых, по примерным подсчетам, разместилось 15−17 тысяч человек. «Говорят, что это крутые итальянцы, которые поют на испанском», — тихо шепчутся между собой зрители. Перед выходом трио публика несколько раз пытается поторопить их аплодисментами, но в звенящей тишине хлопки звучали неубедительно слабо.

Зрители Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление итальянского оперного поп-трио Il Volo Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт оперного поп-трио Il Volo в Ледовом Дворце (слева). Оркестр на концерте (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Концерт оперного поп-трио Il Volo в Ледовом дворце Дарья Драй © ИА REGNUM

Первыми на сцену вышли пианист и дирижёр вместе с оркестром, после чего свет в «Ледовом» погас. Забавно, что незадолго до того как музыканты в черных костюмах появились на сцене, их присутствие выдали белые кроссовки двух участников.

За первые композиции: «Gira el mundo gira», «Un Amore Cosi' Grande» и «Granada» — трио не произнесло ни одного лишнего слова, но пробрало до мурашек всех присутствующих. Для этого им оказалось достаточно всем вместе запеть.

Позднее они раскрыли свой потенциал сольными выступлениями. Иньяцио Боскетто спел «Memory», Джанлука Джинобле исполнил «Bridge Over Troubled», Пьеро Бароне — «No Puede Ser». После каждого из сольных номеров к артистам подбегали девушки и дарили цветы, и каждый из артистов реагировал на это по-своему: Боскетто ложился прямо на сцену, чтобы обнять женщин, Джинобле элегантно принимал подарки сидя, а Бароне позировал для публики, пока цветы клали к его ногам.

Пьеро Бароне Дарья Драй © ИА REGNUM

Джанлука Джинобле Дарья Драй © ИА REGNUM

Иньяцио Боскетто Дарья Драй © ИА REGNUM

Il Volo общались с аудиторией преимущественно на английском языке, несмотря на просьбу публики говорить с нею по-итальянски. Выяснилось, что парни очень сильно любят пошутить. Итальянцы не только продемонстрировали свои навыки русской речи, отчетливо произнося «Здравствуйте!», «Ты красивая девушка», «До свидания», «Спасибо» и «Водка», но и каждый мини-антракт рассказывали немного о себе.

Сначала музыканты сенсационно признались, что в самом начале их было не трое, а четверо. Так, Джинобле иронично вспомнил, что в молодости Боскетто весил более 80 кг, хотя, судя по нынешним его габаритам, такое представить сложно. Сильнее всего музыканты высмеивали вокальные данные друг друга, оставляя коллег на сцене с саркастическими фразами «Потерпите его немного, I'll be back», «Мне вас очень жаль», «Удачи!».

"Мы выступаем в России уже во второй раз (первый был в 2016 году. — Прим. ред.), и мы очень счастливы быть здесь с вами. Нам повезло выступать с именитыми мэтрами, и мы хотим поделиться нашей музыкой с вами. Наша музыка о любви. Наслаждайтесь!» — признались музыканты.

Выступление итальянского оперного поп-трио Il Volo Дарья Драй © ИА REGNUM

Оркестр на концерте (слева). Выступление итальянского оперного поп-трио Il Volo (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Артисты не лукавили. В свое время под аккомпанемент Чешского симфонического оркестра Il Volo выступали с Пласидо Доминго, Эросом Рамазотти, Барбарой Стрейзанд и другими мэтрами. В честь своих коллег-учителей и легендарных артистов прошлого они исполнили каверы на песни «My Way» Френка Синатры, «Smile» Ната Кинга Коула, «Maria» Леонарда Бернстайна и многое другое.

Отдельное внимание музыканты уделили композициям, укоренившимся в культуре Италии. В шутку они даже присвоили себе авторство «Let It Be» The Beatles, но сами себя же разоблачили. Если музыканты в этот вечер отвечали за юмор, то за лирику концерта отвечали зрители. Специально для концерта поклонники вырезали красные сердца и поднимали их почти после каждой песни. Помимо рукодельного творчества шоу сопровождали горящие огни смартфонов и громкие аплодисменты стоя.

Зрители Дарья Драй © ИА REGNUM

В конце шоу музыканты попросили аудиторию встать и дали возможность потанцевать под композицию «Volare», а закрепляли движение зрители уже под финальный трек «Grand amore». Всего концерт Il Volo продлился два часа, за которые музыканты исполнили свои главные хиты на английском, итальянском и испанском языках. Попрощались они на русском, и наверняка они еще вернутся.

P. S. ИА REGNUM благодарит за аккредитацию концертное агенство Matreshka.

Иньяцио Боскетто Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт оперного поп-трио Il Volo в Ледовом дворце (слева). Концерт оперного поп-трио Il Volo в Ледовом дворце (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

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