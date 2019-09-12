Жиздра, Калужская область, , 18:40 — REGNUM Торжественное открытие виртуального концертного зала на базе районной библиотека им. А. С. Пушкина состоялось 12 сентября в городе Жиздре Калужской области. В церемонии приняли участие руководители района, работники культуры, школьники, учащиеся местной школы искусств, жители города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Ранее жиздринская районная библиотека им. А.С. Пушкина получила грант в размере 300 тысяч рублей на приобретение специального оборудования для открытия визуального зала. У жиздринцев появился доступ к лучшим образцам академического искусства, концертам ведущих российских и мировых исполнителей. В день открытия виртуального концертного зала зрителям была предложена концертная программа, состоящая из песен военных лет в исполнении Государственной академической хоровой капеллы в сопровождении молодежного симфонического оркестра. Мероприятие состоялось в преддверии 76-й годовщины освобождения Жиздринского района от немецко-фашистских захватчиков.

Виртуальный концертный зал — это Всероссийский проект, реализованный Министерством культуры России на базе Московской филармонии, который позволяет «доставить» высокое искусство в самые удалённые уголки страны.