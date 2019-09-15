15 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

В октябре 2019 года на экраны всего мира выходит четвёртый сезон популярного аниме-сериала в жанре сёнэн «Моя геройская академия». Как автор оригинальный манги использует жанровые клише и добивается такой популярности для своего творения — читайте в материала корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 13:58 — REGNUM Аниме и манга жанра сёнэн («для мальчиков») десятилетиями была одним из самых прочных камней в фундаменте японской анимации. Несмотря на условности, её любят и ценят не только юноши — и понятно за что: яркие протагонисты, увлекательный сюжет, захватывающие сражения и просто океан пафоса и крутости, разливающийся по экрану (или страницам манги). Правда, за годы существования жанр в привычном виде должен был приесться зрителям и читателям, особенно учитывая количество избитых клише в почти каждом современном его представителе.

Изуку Мидория Иван Шилов © ИА REGNUM

Да, в действительности секрет успешного современного сёнэна заключается в «сломе» привычных идей с сохранением лишь общей формулы жанра. Тем не менее находятся и представители, использующие силу клише по полной и не стесняющиеся открыто копировать целые фрагменты мастодонтов этого направления. Зачастую такие сёнэны-двойники даже добиваются небывалого успеха и становятся любимыми зрителями/читателями по всему миру. Самый яркий современный пример подобной манги — «Моя геройская академия».

Манга про юных супергероев начала выходить в 2014 году в журнале Weekly Shonen Jump. За пять лет существования проекта в нём вышло несколько сотен глав, три сезона аниме-сериала и даже одноимённая видеоигра. И это не говоря о повальном обожании среди ценителей аниме-культуры по всему миру, миллионах фанфиков, тысячах косплей-представлений по мотивам «Геройской академии» и огромном количестве товаров с символикой сериала. При этом популярность проекта не идёт на спад, а только набирает обороты. В октябре начнёт выходить уже четвёртый сезон аниме-сериала, а в августе 2019 года издательство «Азбука» решило официально выпускать оригинальную мангу в России.

Герои Цитата из аниме «Моя геройская академия». реж. Нагасаки Кэндзи. 2018. Япония

Популярность «Моей геройской академии» понятна и объяснима. Создать мангу о супергероях сейчас в эпоху обожания всего, что связано с героями в трико — как минимум неглупо. Да и достойных аналогов среди манги не то чтобы много. Но они есть. Самым ярким за последние годы, пожалуй, является покоривший сердца миллионов «Ванпанчмен». И вот в сравнении с ним такая популярность «Геройской академии» уже начинает вызывать некоторые вопросы.

«Ванпанчмен» — это тоже сёнэн. В нём также присутствуют юмор, драки, яркие персонажи и водоёмы с пафосом. Вот только история о лысом герое в плаще «выстрелила» как раз за счёт правильной работы с клише и стереотипами. В «Ванпанчмене» все привычные составляющие жанра сёнэн достаточно жёстко высмеиваются, что добавляет ещё больше уважения изобретательности автора. Мангака под псевдонимом ONE смог не только создать достойную самостоятельную историю в популярность жанре, но и параллельно разобрать по кирпичикам сам жанр. Как теперь можно с серьёзным лицом смотреть на зубодробительные сражения в других сёнэнах после сверхсекретного «режима отрыва от седла» в исполнении Бесправного Ездока?

Сайтама Цитата из аниме «Ванпанчмен». реж. Нацумэ Синго. 2015. Япония

«Моя геройская академия» же, наоборот, не пытается «изобрести велосипед». Всё, что вы уже видели в сёнэнах, есть здесь, причём в самых классических проявлениях. Автор «Академии» Кохэй Хорикоси однажды признался, что основным источником вдохновения для него стала манга «Наруто» Масаси Кисимото. И это заметно. Вот только проводить параллели зритель/читатель будет не только с самой популярной мангой о ниндзя, но и с огромным количеством других знаковых произведений.

Главный герой «Академии» Изуку Мидория напоминает до степени смешения Цуну из популярной в середине 2000-х манги «Учитель-мафиози Реборн»: он слабый, скромный, излишне доброжелательный и при этом настоящая машина для убийства когда он использует свои способности. У него есть вечный соперник — талантливый и надменный Кацуки Бакуго (местная версия Учиха Саске из «Наруто»), а также целая команда друзей-стереотипов. Староста класса Иида — ботаник и зануда, потому что только такие герои носят очки в сёнэнах. Могущественный Тодороки, изначально представленный как антигерой, в итоге оказывается хорошим парнем (Гаара из «Наруто», Гэзил из «Хвоста Феи», Ренджи из «Блича» и т.д.). И, конечно же, у Мидории есть великая цель — нет, не стать Хокаге или Королём Пиратов (что было бы неудивительно), а добиться звания «Величайшего героя» и спасти как можно больше людей. Классика.

Изуку Мидория Цитата из аниме «Моя геройская академия». реж. Нагасаки Кэндзи. 2018. Япония

Чувство дежавю вызывает и построение сюжета. В самом начале манги мы знакомимся с Деку (прозвище главного героя), проникаемся его переживания и узнаём, как он получил свою суперспособность. Дальше протагонист поступает в специальную школу для суперов, знакомится с другими юными героями и почти сразу начинает участвовать в местном спортивном фестивале — почти полном аналоге экзамена на чуунина из «Наруто», турнира шаманов из «Шаман Кинга» или магических игр из «Хвоста феи». Принцип всё тот же — на замкнутой арене раскрыть способности каждого из героев, показать как можно больше флешбеков и продемонстрировать зрителю схватки, «во время которых будет кипеть мозг».

«Моя геройская академия» почти полностью состоит из вторичности и ощущения «я это уже где-то видел». Но при этом все имеющиеся в манге элементы (даже самые неоригинальные) выполнены на очень высоком уровне. Герои — ходячие клише, но они яркие, интересные и им хочется сопереживать. А схватки и использование способностей (здесь они называются «причуды») раз за разом вызывают щенячий восторг. Супергерои здесь не такие, какими мы привыкли их видеть в комиксах Marvel или DC. Они не просто бьют или просто стреляют лазером, а продумывают каждое своё действие на десять ходов вперёд и демонстрируют очень необычные применения, казалось бы, самых обыденных способностей. Да, как и бывает в сёнэнах, выглядит это до ужаса нереалистично. Но круто.

Эмоции Цитата из аниме «Моя геройская академия». реж. Нагасаки Кэндзи. 2018. Япония

«Моей геройской академии» не хватает оригинальности, свежих идей и чего-то «своего». Однако это манга, написанная качественно и, что самое главное, — с душой. В ней приятные персонажи, захватывающие сражения, неплохой сюжет и множество узнаваемых элементов. Нужна ли «Моя геройская академия», когда есть «Наруто», «Блич», «Хвост Феи» и другие титаны жанра сёнэн? Пожалуй, всё-таки нужна. Дело в том, что «на плаву» из ветеранов держится не так много проектов. А молодому поколению читателей манги нужны свои герои — в данном случае супергерои. И, несмотря на многие условности, Деку вполне подходит на роль такого героя.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему Monster Hunter World так популярна?