Нижний Новгород, , 15:54 — REGNUM 14 сентября пройдут торжества, посвящённые 75-летнему юбилею Московского (Горьковского) суворовского военного училища (СВУ), созданного в Нижнем Новгороде, а затем передислоцированного в Москву. На празднование в Нижегородскую область ожидают около 500 человек, в том числе суворовцы первых наборов, сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь общественной организации «Московские суворовцы» Анатолий Жильцов.

Праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию училища, состоятся в Нижнем Новгороде 14 сентября. В числе нескольких сотен гостей — ветераны-суворовцы, воспитанники Московского суворовского военного училища и Нижегородских кадетских корпусов, представители органов власти, общественности и Минобороны России. Ожидается участие первых выпускников училища, в их числе — Игоря Большагина, Владлена Гурковского, Бориса Забегалова, Льва Сливкина, Александра Терентьева, Эдуарда Ямпольского.

Гости посетят памятные для выпускников места Горьковского суворовского военного училища (ГрСВУ). Напомним, ГрСВУ сформировали 1 октября 1944 года в Горьком, а через 12 лет оно было передислоцировано в Москву и переименовано. В Горьком училище размещалось в доме № 25 по улице Лядова (ныне улица Большая Печерская). Возле мемориальной доски образовательного учреждения ветераны проведут митинг и сфотографируются. Завершится праздник торжественным собранием и концертом, которые пройдут в Детском доме творчества.

По словам организатора мероприятия, председателя общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрия Нестерова, за время работы (с 1944 по 1956 годы) Горьковское СВУ окончили свыше 600 человек. Студенты и выпускники принимали активное участие в жизни города и страны. В частности, свыше 200 ребят в составе отдельного сводного полка суворовцев приняли участие в Параде Победы на Красной площади, состоявшемся в июне 1945 года. Также суворовцы активно выступали на спортивных соревнованиях, в том числе занимая призовые места.

В целом за 70 выпусков училище окончили более 12 тыс. человек. В их числе — министры, военачальники, губернаторы, более 80 генералов и 11 Героев Советского Союза и России. Более 400 человек стали академиками, профессорами, деятелями науки, культуры и искусства. Многие выпускники удостоены высоких наград на спортивном поприще, в том числе титулов чемпионов мира и олимпийках игр.