Лондон, , 14:28 — REGNUM В Великобритании 11 сентября начал свою работу аукцион по продаже принтов (изображение, нанесенное на различные материалы) произведений известного уличного художника Бэнкси. Торги проводит аукционный дом Christie's.

Аукцион проходит под вывеской Banksy: I can"t believe you morons actually buy this s***. Это надпись, содержащаяся на известной картине художника под названием Morons («Идиоты»). На ней изображены торги, на которых выставлена картина с этой надписью. Её можно перевести, как: «Я не могу поверить, что вы, идиоты, на самом деле покупаете эту дрянь». Аукцион продлится до 24 сентября 2019 года.

Читайте также: Работу стрит-арт художника Бэнкси украли в Париже

Напомним, в мае 2019 года полиция заставила убрать картины Бэнкси с выставки в Венеции, участником которой он не являлся. Впоследствии художник загрузил видео с инцидентом на свой YouTube-канал.

Читайте ранее в этом сюжете: Картины Бэнкси заставили убрать с венецианской выставки