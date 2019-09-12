Великий Новгород, , 14:16 — REGNUM В конкурсную программу XIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече», который откроется 21 сентября в Великом Новгороде, вошли восемь фильмов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Это картины «На Париж!» режиссёра-дебютанта Сергея Саркисова, «Балканский рубеж» (режиссёр Андрей Волгин), «Последнее испытание» (режиссёр Андрей Петрухин), фильм Фёдора Попова «Коридор бессмертия», «Солдатик» (режиссёр Виктория Фанасютина), «В Кейптаунском порту» (режиссёр Александр Велединский), фильм Александра Галибина «Сестрёнка» и кинокартина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.

В малом зале киноцентра «Россия» в рамках фестиваля состоятся специальный показ фильма «Юность Петра» режиссёра Сергея Герасимова и программа восстановленного стереокино.

Специальные показы пройдут также в Новгородской областной научной библиотеке, в залах новых новгородских школ (№№36 и 37) и даже в зале ожидания железнодорожного вокзала.

Церемония открытия кинофестиваля состоится 21 сентября в 17:00 в новгородском киноцентре «Россия». Зрителям будет представлен фильм «Медный всадник России» режиссёра Василия Ливанова.

Отметим, что в рамках фестиваля пройдет Первый кинофорум «Россия в кадре», который проводится совместно правительством Новгородской области и Ассоциацией продюсеров, кино и телевидения (АПКиТ). Новгородских студентов ожидают встречи с актёрами — с ведущей фестиваля, актрисой театра и кино Еленой Захаровой, а также с народным артистом РСФСР Василием Ливановым.

Напомним, президентом фестиваля является народная артистка России, кинорежиссёр Светлана Дружинина.

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