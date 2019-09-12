Рязань, , 13:56 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсуждал с министром культуры РФ Владимиром Мединским судьбу Рязанского филиала института культуры. Политики говорили об этом в августе 2019 года на рабочей встрече в Москве, сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

По словам помощника губернатора, знают о сложившейся ситуации и в администрации президента России.

«Региональные власти готовы предложить несколько вариантов решения сложившейся ситуации, но сейчас все мы находимся в режиме ожидания, поскольку ничего ещё не ясно и никаких официальных документов о закрытии филиала пока не поступало», — цитирует пресс-секретаря Рязанский городской сайт

Коллектив рязанского вуза считает, что филиал мог бы работать с собственной стратегией развития. Преподаватели и студенты собирают подписи против решения головного вуза и настаивают на том, что состояние здания не является причиной закрытия.

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