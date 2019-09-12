Рязань, 12 сентября 2019, 13:56 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсуждал с министром культуры РФ Владимиром Мединским судьбу Рязанского филиала института культуры. Политики говорили об этом в августе 2019 года на рабочей встрече в Москве, сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.
По словам помощника губернатора, знают о сложившейся ситуации и в администрации президента России.
Коллектив рязанского вуза считает, что филиал мог бы работать с собственной стратегией развития. Преподаватели и студенты собирают подписи против решения головного вуза и настаивают на том, что состояние здания не является причиной закрытия.
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