Лос-Анджелес, США, , 13:04 — REGNUM Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что победа фильма «Мстители: Финал» над «Аватаром» в рейтинге кассовых сборов подарила ему «надежду». Об этом 11 сентября сообщил портал Deadline.

Кэмерон сказал: результат проката фильма «Мстители: Финал» доказал, что люди все равно будут ходить в кинотеатры. Режиссер пояснил, что работая над созданием второй и третьей части фильма «Аватар» он больше всего боялся того, что за время производства картин рынок настолько изменится, что люди перестанут ходить в кинотеатры.

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Напомним, фильм «Мстители: Финал» вышел на большие экраны в апреле 2019 года. По итогам проката картина смогла собрать в мире более $2,79 млрд, сдвинув «Аватар» на второе место. Лента Джеймса Кэмерона, собравшая более $2,78 млрд, занимала первую строчку на протяжении более чем девяти лет.

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