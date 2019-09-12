Волгоград, , 13:03 — REGNUM Труппа Тяньцзиньского молодёжного театра выступит на сцене «Царицынской оперы» в Волгограде. Артисты представят зрителям спектакль, состоящий из трёх новелл, в основе которых древние китайские легенды. Традиционную пекинскую оперу покажут в рамках Года театра в России, сообщили 12 сентября в пресс-службе администрации Волгограда.

Для выступления китайские артисты выбрали новеллы «Нефритовый браслет», «Императорский дворец» и «Переполох в Небесных чертогах», продолжительностью по 30 минут каждый. На сцену «Царицынской оперы» они выйдут 17 сентября 2019 года. За день до представления актёры проведут творческую встречу в областной библиотеке.

Гастроли китайского театра проводятся в рамках тура, посвящённого 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, при поддержке штаб-квартиры институтов Конфуция и посольства КНР в РФ. Соорганизатором мероприятия является институт Конфуция Волгоградского государственного социально-педагогического университета. В Волгоград Тяньцзиньский молодёжный театр приехал после выступления в Москве. Затем труппа отправится в Элисту.