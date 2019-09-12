Прага, , 12:57 — REGNUM Чешский певец Карел Готт болен острой лейкемией. Такое заявление 80-летний артист сделал в интервью газете Blesk.

«Я не хотел беспокоить вас своими проблемами», — написал он после этого своим поклонникам на странице в Facebook.

За здоровьем певца следят специалисты Пражской университетской больницы. Он проходит амбулаторное лечение и периодически ездит в больницу на обследование. Готт подчеркивает, что рад находится среди своей семьи. Дома он работает над автобиографической книгой, которая должна быть опубликована в 2020 году.

В конце июля Карелу Готту пришлось отменить давно запланированный концерт из-за пневмонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года певец был госпитализирован с воспалением верхний дыхательный путей. Здоровье артиста ослаблено с тех пор, как в 2015—2016 годах он прошел курс лечения от рака лимфатических узлов.

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