Москва, , 12:56 — REGNUM 14−15 сентября в Москве на территории бывшего завода «Рассвет» пройдет книжная ярмарка Rassvet Book Fair 2019. Об этом сообщает сайт проекта InLiberty.

Посетителям ярмарки будут представлены книги 80 независимых издательств. Гости фестиваля смогут приобрести книги как крупных — «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус» и других, так и совсем небольших издательств — «Медленные книги», «Синдбад», «Носорог» и других.

В ходе ярмарки пройдут лекции, организованные премией «Просветитель». Среди участников фестиваля — Максим Кронгауз, Василий Ключарев, Андрей Зорин. Для всех гостей будет открыт фудкорт с уличной едой. В роли организатора мероприятия выступает проект InLiberty.