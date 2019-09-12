Париж, , 13:25 — REGNUM 11 сентября жюри французской литературной премии Фемина огласило список финалистов, в него вошли 16 франкоязычных и 11 романов, написанных на иностранных языках. Об этом сообщает Le Figaro. Многие из числа финалистов премии также номинированы на Гонкуровскую премию.

В число финалистов попали как известные авторы, так и новички. Так, к числу знаменитостей относятся Натхача Аппана и Карин Туил. Обе писательницы также стали финалистками Гонкуровской премии. Среди дебютантов премии стоит выделить Анну Поли, также номинированную на премию Гонкуров.

Премия Фемина — французская литературная премия, учрежденная в 1904 году. По замыслу основателей, Фемина должна была составить альтернативу «мужской» Гонкуровской премии (жюри которой целиком состояло из мужчин), поэтому состав ее жюри состоит исключительно из женщин. В 2018 году победителем Фемины среди франкоязычных романов стал роман Филиппа Лансона «Лоскут», а среди иностранных текстов победителем стал роман «Девятый час» американской писательницы Алисы МакДермотт.