Уфа, , 12:57 — REGNUM Дни Республики Башкирия пройдут в Москве. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

В 2019 году Башкирия празднует 100-летний юбилей с момента своего образования. Праздничные мероприятия, посвященные этому событию, пройдут и в Москве с 18 по 20 сентября 2019 года.

В рамках дней республики в Москве, до официального открытия мероприятия, будут работать несколько площадок.

С 13 по 22 сентября на территории московского парка «Зарядье» начнет свою работу IV фестиваль русского географического общества «Открываем Россию заново. Вместе». Там, по словам организаторов, разместится башкирская юрта (тирмэ) с полным убранством, в которой будет продемонстрирована вся самобытная культура башкир.

С 17 сентября в парке культуры и отдыха «Красная Пресня» будет размещена фотовыставка «Башкортостан — Сердце Евразии».

Официальное открытие мероприятия запланировано на 18 сентября в конференц-зале Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. А вечером того же дня в 19:00 мск в концертном зале им. Чайковского начнется концерт знаменитого башкирского ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

20 сентября в 17:00 мск состоится торжественная церемония открытия Башкирского культурного центра в Москве. Концерт мастеров искусств Башкирии завершит дни Башкирии в столице.