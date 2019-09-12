Москва, 12 сентября 2019, 12:46 — REGNUM Казахстанские музыканты, выступившие на сцене малого зала Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, завершили Дни культуры Казахстана в России, сообщает 12 сентября агентство «Казинформ».
На сцене консерватории выступил лауреат международных конкурсов, пианист Амир Тебенихин, а также участники трио «Forte Trio». «Выступать здесь — большая ответственность и огромное удовольствие», — заявил художественный руководитель государственной концертной организации «Казахконцерт» Тимур Урманчеев.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр культуры и спорта Казахстана Актота Раимкулова и заместитель министра культуры России Алла Манилова обсудили проведение Дней России в Нур-Султане, Алма-Ате и Караганде.