Дамаск, , 11:14 — REGNUM В Дамаске, столице Сирии, прошла премьера первого художественного фильма о захвате древнего города Пальмиры, находящегося в Сирии, боевиками террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Картина вызвала неоднозначную реакцию публики, режиссеру фильма Наджде Анзору пришлось оправдываться перед публикой. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссеру фильма Неджде Азору, который является и вице-спикером сирийского парламента, пришлось отвечать на вопросы о печальном конце фильма, хотя в действительности Пальмира была отбита у боевиков и в честь этого на развалинах древнего античного города выступил оркестр Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Режиссёр заявил, что в истории кинематографа следует увековечить не только итоговую победу сирийской армии против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и возвращение Пальмиры, но и людей, невинно погибших от рук террористов.

Пальмира является древним античным городом на территории Сирии, где находится ряд архитектурных памятников мирового значения. В ходе гражданской войны в Сирии Пальмира была захвачена боевиками террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), часть памятников была полностью разрушена.