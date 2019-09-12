Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Самым провальным фильмом в истории Голливуда признан приключенческий боевик студии Disney «Джон Картер», выпущенный в 2012 году. Об этом сообщает интернет-портал THR.

Всадники Цитата из к/ф «Джон Картер». реж. Эндрю Стэнтон. 2012. США

Такое определение картине Эндрю Стэнтона было дано исходя из соотношения затрат на производство фильма и прибыли от проката. Так, полная стоимость затрат на производство фильма, включая проведение маркетинговой кампании, составила 363,7 миллионов долларов. При этом в мировом прокате фильм собрал всего лишь 284 миллиона долларов. Такой убыток послужил поводом для экспертов назвать «Джона Картера» самым провальным фильмом в истории современного кинематографа, ранее таким фильмом считался «Остров головорезов» 1995 года.

«Джон Картер» Эндрю Стэнтона рассказывает историю человека, попавшего в плен на Марсе, который пытается не только спастись сам, но и в целом противостоять жестоким законам местного общества.