Телави, Грузия, , 11:00 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль пианистки Элисо Вирсаладзе пройдет в Телави с 21 по 29 сентября, передает 12 сентября телеканал Imedi.

На ежегодном фестивале будут исполнены произведения как грузинских, так и международных композиторов. Кроме того, в честь 80-летия грузинского композитора Иосеба Кечакмадзе пройдет специальный концерт Горийского женского камерного хора.

Отметим, музыкальный фестиваль пианистки Элисо Вирсаладзе был основан в 80-х годах, однако длительное время не собирал музыкантов. Концерты возобновились с 2010 года. Мероприятия проходят при поддержки министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.