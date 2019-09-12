Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Руководство американской кинокомпании Spyglass Entertainment объявило о начале работы над сериалом «Институт». Сюжет картины основан на одноименном романе Стивена Кинга и вращается вокруг подростка со сверхспособностями по имени Люк, которого похищают и привозят в научный центр по изучению одаренных детей. В данном заведении над подростками ставятся ужасающие и порой смертельно опасные эксперименты.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, шоураннерами стали лауреат одиннадцати премий «Эмми» Дэвид Эдвард Келли, знакомый телезрителям по сериалу «Большая маленькая ложь», и один из создателей культового сериала «Остаться в живых» Джек Бендер. Последний также работал над сериалом «Игра престолов».

Напомним, что этот же дуэт сотрудничал в рамках создания сериала «Мистер Мерседес», премьера третьего сезона которого состоялась 10 сентября на телеканале Audience.