Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Apple TV объявило о начале работы над ремейком культового сериала 1990-х годов «Призрак». Сюжет мистической комедии повествует о четырех подростках, которым придется разгадать тайну призрака, поселившегося в книжном магазине и выпускающего в реальный мир вымышленных персонажей из литературных произведений, а затем упокоить заблудшую в их небольшой городок душу.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, роль режиссера и автора сценария взял на себя лауреат премии «Оскар» Люк Матени.

В команду исполнительных продюсеров вошли Джей Джей Джонсон, Эндрю Оренштейн и Кристин Симмс. Премьера сериала состоится 1 ноября.