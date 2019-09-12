Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что в актерский состав сериала «Селена» вошел Рикардо Чавира, знакомый телезрителям по трагикомедии «Отчаянные домохозяйки». Сюжет картины вращается вокруг истории легендарной мексиканской певицы Селены Кинтанильи-Перес, исполнявшей музыку в стиле «техано».

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», к актерской группе также присоединился Гэбриел Чаварриа, сыгравший в таких кинофильмах, как «Писатели свободы» и «Лоурайдеры».

Шоураннером стал Мойсес Замора. В команду исполнительных продюсеров вошли Джейми Давила, Рико Мартинез, Сюзетт Кинтанилья и Авраам Кинтанилья.