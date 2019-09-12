Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Руководство американского кабельного телеканала FX объявило о том, что к актерской команде четвертого сезона сериала «Фарго» присоединился Кори Хендрикс, знакомый зрителю по таким картинам как «Полиция Чикаго», «Чирак» и «Кливлендские пленницы». Сюжет четвертого сезона криминальной антологии разворачивается в 1950-х годах в городе Канзас-Сити, который станет перекрестком двух миграционных потоков: итальянских переселенцев и бегущих от расистского юга США афроамериканцев. Приезжие сформируют два противоборствующих клана и будут сражаться за место под солнцем.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, другим пополнением в актерском составе сериала станет Мэтью Элам, также ранее сыгравший в «Полиции Чикаго».

Шоураннером остался обладатель премий «Эмми» и «Золотой Глобус» Ной Хоули.