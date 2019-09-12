Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Amazon Prime Video объявило о том, что к актерскому составу второго сезона сериала «Ханна» присоединился Дермот Малруни, знакомый зрителям по картинам «Возвращение домой» и «Свадьба лучшего друга». Сюжет триллера повествует о путешествии необычной девушки-подростка, которая пытается вырваться из лап тайной организации «Утракс», сделавшей из нее совершенное оружие.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, в актерскую команду второго сезона картины также вошли Энтони Уэлш, известный своей ролью в сериале «Черное зеркало», Шеррель Скит, получившая признание благодаря фильмам о Гарри Поттере, и Северин Хауэлл-Мэри.

В качестве шоураннера выступил Дэвид Фарр. Режиссерская команда состоит из Эвы Юссон и Углы Хауксдоттир. Исполнительными продюсерами стали Том Коан, Эндрю Вудхед, Эрик Феллнер и Тим Беван.