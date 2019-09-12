Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Apple TV объявило дату выхода сериала «Смотри». Сюжет постапокалиптической драмы разворачивается в мире далекого будущего, где в результате глобальной катастрофы все жители нашей планеты потеряли зрение. Обстановка кардинальным образом меняется, когда столетия спустя у вождя одного из племен рождаются зрячие близнецы.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главные роли в сериале исполнят Джейсон Момоа, известный зрителю по таким картинам как «Игра престолов», «Звездные врата: Атлантида» и «Граница», а также четырехкратная обладательница премии «Эмми» Элфри Вудард.

Шоураннером выступил создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. Режиссером стал Фрэнсис Лоуренс, известный своей картиной «Голодные игры: и вспыхнет пламя».