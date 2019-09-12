Москва, , 11:31 — REGNUM 21 и 22 сентября в саду Эрмитаж пройдет праздник, посвященный 250-летию со рождения знаменитого баснописца Ивана Крылова. Об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Москвичи смогут увидеть спектакли по мотивам басен Ивана Крылова, узнать, какой сатирический журнал издавал писатель, и попробовать воспетые им кулинарные блюда. «Крылов-фест» порадует посетителей мастер-классами, литературными чтениями, подготовленные столичными библиотеками при поддержке Департамента культуры. Фестиваль состоится в рамках федеральной социальной программы «Десятилетие детства»

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы, заявил: «Гостям фестиваля мы хотим показать, что классика русской литературы остается актуальной даже спустя века: многие крыловские сюжеты можно встретить и в наши дни, но в более современных декорациях. Иван Андреевич — один из лучших баснописцев в истории, автор более 200 басен, друг Пушкина, величайший представитель своего жанра, литератор, которого до сих пор любят и дети, и взрослые».

Вход свободный.