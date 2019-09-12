Москва, , 11:16 — REGNUM В Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева проходит выставка «Терраньи и Голосов: Новокомум в Комо — Клуб им. Зуева в Москве. Сходства и параллели в авангарде», посвященная двум шедеврам архитектуры ХХ века: жилому дому «Новокомум» в городе Комо в Италии и рабочему клубу им. Зуева в Москве. Об этом сообщает сайт музея.

Оба здания были спроектированы и построены примерно в одно и то же время — в 1927—1930-х гг. в странах, которых ничего не объединяло. Однако сооружения схожи композиционным решением — остекленным цилиндрическим объемом в угловой части, хоть они и имели разное предназначение.

Авторами зданий являются Илья Голосов (1883−1945) и Джузеппе Терраньи (1904−1943). Архитекторы принадлежали к разным поколениям и имели разное профессиональное образование и опыт, однако оба они сыграли ключевую роль в истории современной архитектуры. В числе экспонатов будут представлены документы из коллекции музея и фондов Российского государственного архива литературы и искусства. Специально для выставки были подготовлены фотопроект Роберто Конте и документальный фильм Анны Вяземцевой.

Выставка продлится до 4 ноября.