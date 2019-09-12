Джакарта, , 10:46 — REGNUM Российский фотограф Сергей Ковальчук представил очарование традиций нескольких регионов Индонезии, таких как Папуа и Западная Суматра, на фотовыставке под названием «Индонезия, регион с давними традициями» 11 сентября в российском центре науки и культуры в Джакарте, сообщает информационное агентство Antara.

«Индонезия — очень красивая и интересная страна, особенно в эту глобальную эпоху. В Индонезии все еще много регионов, которые живут со старыми традициями, когда многие традиции утеряны. Поэтому для меня очень важно сохранить их», — заявил журналистам Сергей Ковальчук.

Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что выставка стала частью серии мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Индонезией и Россией, которое стороны отметят 3 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский фотограф Сергей Ковальчук представил фотографии из своей экспедиции в Индонезию на выставке в музее Востока в Москве.

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