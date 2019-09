Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Американская рок-группа Death Cab for Cutie выпустила первый в этом году релиз — «The Blue EP». Альбом включает ранее выпущенные синглами песни «To The Ground» и «Kids in '99» — последняя посвящена взрыву топливной трубы компании Olympic Pipeline в 1999. Об этом сообщает издание Spin.

Death Cab for Cutie сформировались в США в 1997. Группа изначально планировалась как сольный проект фронтмена Бена Гиббарда, но в последствии привлекла еще 4 участников коллектива.

С момента выхода последнего альбома, Death Cab For Cutie работали с рэппером Chance the Rapper. Так, группа выпустила совместный трек «Do You Remember,» который впоследствии попал в альбом «The Big Day». В настоящий момент группа планирует мировой тур.