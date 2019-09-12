Лос-Анджелес, США, , 09:34 — REGNUM Создатели фильма «Мстители: Финал» вынуждены были использовать костюмы, нарисованные на компьютере, вместо реальных из-за срыва сроков производства. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.

Речь, в частности, идет о костюмах, которые Мстители использовали для путешествия в квантовую область. Отмечается, что реальные образцы не успели создать до начала съемок, из-за чего их «нарисовали» уже на этапе постпроизводства. Такой же подход создатели фильма применили в случае костюмов Человека-муравья, Тони Старка и Стражей галактики.

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Ранее режиссёры Энтони и Джо Руссо, снявшие картину, объяснили, почему Капитан Марвел получила в ней так мало экранного времени. Они сообщили: одной из причин было то, что им нужно было соблюсти баланс и не позволить этому персонажу в одиночку решить все имеющийся проблемы.

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