Хабаровск, , 09:31 — REGNUM Международная выставка искусств прошла в городе Чанчунь (Китай) в рамках 12-го Международного ЭКСПО. Мероприятие приурочено к 70-летию установления дипломатических связей между Россией и КНР, сообщает 12 сентября пресс-служба Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

От хабаровского вуза в мероприятии приняли участие художники-педагоги Академии современного искусства Наталья Мартынова и Сергей Логинов.

«При поддержке Генерального консульства КНР в Хабаровске выпущен иллюстрированный альбом работ участников фото-конкурса «Китай в объективе друзей», организатором и куратором которого я являюсь, — сказала Мартынова. — 20 сентября откроется одноименная выставка в картинной галерее им А.М. Федотова. Этот уникальный выставочный проект объединил не только фото-художников, но и всех неравнодушных творческих людей, которые ценят искреннюю крепкую дружбу между народами Китая и России и вносят свой вклад в развитие культурного обмена посредством народной дипломатии».

По приглашению и при финансовой поддержке правительства Чанчуня представители академии приняли участие в выставке изобразительного искусства и ряде плановых культурных мероприятий форума, в том числе в конференции художников, режиссеров и артистов в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Также педагоги приняли участие в обсуждении планов дальнейшего культурного сотрудничества между Хабаровском и Чанчунем. Обсуждение состоялось во время приема в международном бюро правительства провинции Цзилинь.

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