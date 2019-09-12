Вашингтон, , 09:29 — REGNUM В США в возрасте 68 лет скончался актер Джефф Фенхольт, сообщает Deadline со ссылкой на его сына Тристана Фенхольта.

По данным издания, точная причина смерти актера пока неизвестна, однако известно, что в последнее время Джефф Фенхольт сильно болел.

Актер получил известность как первый исполнитель роли Иисуса в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда». Джефф Фенхольт последние годы жил вместе со своей супругой в городе Ньюпорт-Бич в американском штате Калифорния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США на 93 году ушел из жизни актер Дэвид Хедисон, известный зрителям по фильмам про Джеймса Бонда.

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