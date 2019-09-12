Новосибирск, 12 сентября 2019, 09:18 — REGNUM Руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала ситуацию вокруг увольнения директора детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича.
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«Позвольте внести ясность в ситуацию с увольнением директора Детской музыкальной школы № 2, — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook. — Я не составляла разговора об увольнении уважаемого Пяткевича Евгения Михайловича, я не подписывала никаких документов о его увольнении и не назначала нового человека на пост директора школы».
Анна Терешкова отметила, что действительно встречалась с Евгением Пяткевичем и они всё прояснили.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 сентября, педагоги и родители учеников детской музыкальной школы № 2 Новосибирска вступились за директора учреждения Евгения Пяткевича, которого якобы хотели уволить. Они направили властям открытые письма с десятками подписей с просьбой вмешаться в ситуацию. После этого Пяткевича вызвали в департамент культуры, спорта и молодёжной политики. Он рассказал, что «ситуация разрешилась благополучно» и что «Анна Васильевна сказала, что мы её неправильно поняли».
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