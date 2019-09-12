Новосибирск, , 09:18 — REGNUM Руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала ситуацию вокруг увольнения директора детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича.

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«Позвольте внести ясность в ситуацию с увольнением директора Детской музыкальной школы № 2, — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook. — Я не составляла разговора об увольнении уважаемого Пяткевича Евгения Михайловича, я не подписывала никаких документов о его увольнении и не назначала нового человека на пост директора школы».

Анна Терешкова отметила, что действительно встречалась с Евгением Пяткевичем и они всё прояснили.

«Я озвучила намерения депа ртамента формировать новый кадровый резерв для детских школ искусств и музыкальных школ. Кандидатура Алексея Подкорытова как раз рассматривается для формирования кадрового резерва учреждений департамента. Евгений Михайлович ( Евгений Пяткевич. — Прим. ИА REGNUM) — профессионал с богатым опытом, который как раз мог бы быть куратором по взращиванию новых кадров руководящего состава учреждений дополнительного образования в сфере культуры и творчества. Мы продолжаем работать в прежнем режиме». Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 сентября, педагоги и родители учеников детской музыкальной школы № 2 Новосибирска вступились за директора учреждения Евгения Пяткевича, которого якобы хотели уволить. Они направили властям открытые письма с десятками подписей с просьбой вмешаться в ситуацию. После этого Пяткевича вызвали в департамент культуры, спорта и молодёжной политики. Он рассказал, что «ситуация разрешилась благополучно» и что «Анна Васильевна сказала, что мы её неправильно поняли».

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