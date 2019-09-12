Новосибирск, , 09:06 — REGNUM В Новосибирске педагоги вступились за директора детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича, которого якобы хотели уволить по поручению главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анны Терешковой — после 19 лет работы.

Как пишет «Сиб.фм», накануне, 11 сентября, педагоги и родители учеников детской музыкальной школы № 2 направили властям открытые письма с десятками подписей с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить увольнения Пяткевича. Письма были адресованы и доставлены полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

После этого Евгения Пяткевича вызвали в департамент культуры, спорта и молодёжной политики. После чего уже сам Пяткевич рассказал, что «ситуация разрешилась благополучно» и что «Анна Васильевна сказала, что мы её неправильно поняли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирцы встали на защиту директора специальной музыкальной школы Александра Марченко.

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Сообщалось, что директор Новосибирской специальной музыкальной школы не прошёл аттестацию, которая состоялась в департаменте науки и образования Министерства РФ накануне, 11 сентября. Он будет уволен 7 октября.

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